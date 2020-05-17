Фотофакт. Очередь из полусотни скорых в коронавирусную больницу в Питере

/ Мир
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Очередь из скорых в одну из коронавирусных больниц Санкт-Петербурга «вылезла» на перекресток -- в машинах ждут больше полусотни пациентов.

Фото читателя "Фонтанки".

Как сообщает портал Фонтанка, машины скорой помощи второй день подряд выстраиваются в очереди на госпитализацию пациентов в больницу имени Соколова в Выборгском районе Петербурга. Автомобили медиков заняли оживленный перекресток.

Как рассказали ресурсу читатели вечером 16 мая, они насчитали 52 машины, а автомобилисты с удивлением наблюдают «хвост» карет скорой помощи уже на перекрестке Северного и Тихорецкого проспектов. Стационар в больнице имени Соколова рассчитан на 350 зараженных.

Очереди ранее горожане могли наблюдать у Покровской больницы, перед больницей в Пушкине и у других инфекционных стационаров. В ожидании пациенты и врачи проводят время также перед центрами, где делают компьютерную томографию.

В городе второй день подряд фиксируется больше пятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Фото читателя Фонтанки.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Город: Санкт-Петербург

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