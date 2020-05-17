Главы дипмиссий в Беларуси записали видеообращение против дискриминации в отношении ЛГБТИ-сообщества

Сегодня, 17 мая – Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. В связи с этим 18 послов и глав миссий в Беларуси выразили свою поддержку сообществу ЛГБТИ, считая, что права человека универсальны и должны быть одинаково доступны для всех людей.

Фото: svaboda.org

«В своем послании Генеральный секретарь ООН обращает внимание на тот факт, что одним из многих серьезных последствий пандемии # COVID19 для сообщества ЛГБТИ можно назвать повышение уязвимости. Многие члены сообщества, которые стали жертвами предрассудков, нападений и убийств за то, кем они являются и кого они любят, теперь сталкиваются с усилением стигмы от вируса, а также с новыми препятствиями для обращения за медицинской помощью». – отмечается в сообщении посольства США, которое принимало участие в записи видеообращения.

Радужный флаг был поднят 17 мая на здании посольства Великобритании в Минске.