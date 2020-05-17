Первая виртуальная выставка белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood пройдет в июне

Первая виртуальная выставка белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood начнет работу 16 июня. На ней будет представлена продукция ведущих белорусских предприятий в области сельского хозяйства и продуктов питания.

Как сообщили БелаПАН в унитарном предприятии «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты, экспозиция откроет серию виртуальных специализированных выставок Made in Belarus Online, посвященных различным отраслям промышленности и направленных на презентацию белорусской продукции и услуг деловым кругам в различных регионах мира.

«Глобальная санитарно-эпидемиологическая обстановка создает необходимость удаленной работы для бизнеса в ряде стран. В этих условиях, а также с учетом переноса традиционных выставок на более поздние сроки, виртуальная выставка может стать удобным временным решением — площадкой, которая позволит представить глобальной бизнес-аудитории новинки белорусского производства и найти деловых партнеров, заинтересованных в приобретении продукции», — отметили в «Белинтерэкспо».

Выставка будет представлять собой интерактивную экспозицию, состоящую из виртуальных стендов белорусских предприятий. На каждом стенде будут расположены виртуальные образцы продукции, видеоролики, деловые предложения. Посетители стендов смогут ознакомиться с персональным видеоприветствием и пообщаться с представителем предприятия посредством текстового чата. Вся информация будет представлена на русском и английском языках.

В павильоне Agro будут представлены сельскохозяйственная техника и оборудование, технологии и разработки в сфере сельского хозяйства, удобрения и средства защиты растений; павильон Food продемонстрирует продукты питания и напитки.

Ожидается, что выставку посетит более пяти тысяч представителей деловых кругов и государственных структур Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины — стран, выбранных организатором мероприятия для проведения таргетированной рекламы и продвижения. В то же время уже сейчас к выставке проявляют интерес представители бизнеса из Китая и стран Латинской Америки, поэтому есть основания ожидать, что аудитория мероприятия включит в себя и представителей ряда других стран. Посещение выставки — бесплатное (с обязательной регистрацией).

В рамках выставки пройдет международный аграрный онлайн-форум, где состоится обсуждение текущей ситуации в сельскохозяйственной и внешнеторговой сфере с участием представителей государственных органов и предприятий из различных стран.

Широкий круг белорусских организаций и предприятий, заинтересованных в расширении экспорта, получит возможность продемонстрировать свою продукцию и услуги на выставке. Заявки на участие принимаются до 25 мая 2020 года.

Генеральным партнером выставки Made in Belarus #AgroFood является Минский молочный завод №1, партнером — СООО «Гейм Стрим». Первая виртуальная выставка Made in Belarus #AgroFood проводится при поддержке и участии отраслевых министерств и бизнес-ассоциаций Беларуси и других стран.

В июле и августе «Белинтерэкспо» БелТПП планирует также провести виртуальные выставки Made in Belarus #Build и Made in Belarus #TechMach, посвященные демонстрации продукции, услуг и научных разработок в области строительства и деревообработки, машиностроения и металлообработки, электротехники, автоматизации, приборостроения, добывающей промышленности, нефтехимии и экологии.