Украина чтит память жертв политических репрессий

/ Новости Украины
Просмотров: 79

В Украине сегодня, 17 мая, отмечается День памяти жертв политических репрессий советского периода.

Фото: twitter.com/WYSLPG_YA_MD

День памяти жертв политических репрессий был установлен указом президента Украины Виктора Ющенко в 2007 году, его отделили от дня памяти жертв Голодоморов. Памятная дата отмечается ежегодно в третье воскресенье мая, напоминает УНИАН.

По оценкам историков, политические репрессии советского режима в Украине стали проявлением геноцида против украинского народа. Количество жертв репрессий не поддается точному подсчету.

Эксперты полагают, что в течение 20-80 лет в Украине было арестовано по меньшей мере 1,5 млн человек (в основном, украинцев). Большинство из них были убиты, остальные прошли через органы репрессивной системы СССР – тюрьмы, трудовые лагеря, и т.п.

Самое большое в Украине место захоронения жертв репрессий находится в Быковнянском лесу в Киеве (на снимке). Там тайно хоронили людей, расстрелянных советской властью в 1937-1941 гг.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: День памяти жертв политических репрессий Украина Персона: Виктор Ющенко Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

Посол Украины: мы больше не используем историю войны как материал для пропаганды

Посол Украины: мы больше не используем историю войны как материал для пропаганды

Саакашвили станет вице-премьером правительства Украины

Саакашвили станет вице-премьером правительства Украины

Наши на карантине. Украина. «В Киеве выделяешься, заходя в магазин без маски»

Наши на карантине. Украина. «В Киеве выделяешься, заходя в магазин без маски»

Украинский журналист сравнил введение ЧС с концлагерем

Украинский журналист сравнил введение ЧС с концлагерем