В Беларуси 29 650 подтвержденных случаев COVID-19, умерло 165 человек

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 29 650, 165 человек умерло, сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал Министерства здравоохранения.

Фото: Сергей Серебро / ru.wikipedia.org

Таким образом, за последние сутки умерли еще пять человек, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 969, или на 3,7% (в предыдущие сутки был 951 новый случай и пять смертей). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Выздоровели и выписаны 9932 пациента (+434 за сутки). Всего проведено 350 515 тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки — более 15 тысяч исследований.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Третью неделю министерство не проводит брифинги для журналистов.

12 мая на совещании по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан Александр Лукашенко заявил, что в нынешних эпидемиологических условиях главное не статистика по количеству заболевших, а спасение жизней людей. «Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения», — сказал Лукашенко.

«Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, — это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, — это останется», — подчеркнул Лукашенко.