Правозащитник: власти хотят задушить протесты против аккумуляторного завода

Около полудня 17 мая на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Фото: архив vk.com/brestprotivzavoda

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12.40 на площади было около 120 человек. Собравшиеся обсуждали прошедшие в Бресте суды над противниками аккумуляторного завода и местными правозащитниками.

Как сообщали Naviny.by, с 8 по 10 мая были задержаны и помещены в изоляторы временного содержания восемь противников завода, а также правозащитники Роман Кисляк и Владимир Величкин.

11—15 мая суд Ленинского района Бреста рассмотрел 12 административных дел задержанных противников завода. Большинство судили по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за участие в акциях против завода, которые прошли в областном центре 12 апреля и 3 мая. Три раза судили Дениса Малышенко (общая сумма штрафов — 110 базовых величин, 2.970 рублей), дважды — Владимира Мороза (60 базовых величин, 1.620 рублей), Виталия Казака (110 базовых величин), Юрия Калько (70 базовых величин, 1.890 рублей). После вынесения постановлений их задерживали и до нового суда помещали в изолятор временного содержания. Наказаны штрафами в 30 базовых величин (810 рублей) Олег Вялов и Константин Остапук.

11 мая брестского блогера Сергея Петрухина арестовали на 15 суток (за участие в акции против завода 19 апреля). В тот же день из ИВС Ленинского РОВД он был доставлен в Брестскую центральную городскую больницу с подозрением на коронавирус, которое впоследствии подтвердилось.

На этой неделе дважды судили правозащитника Владимира Величкина. 12 мая его оштрафовали на 50 базовых величин (1.350 рублей) за участие в шествии противников завода 12 апреля, а 15 мая — на 30 базовых величин за участие в шествии 3 мая. За участие в шествиях начали судить и правозащитника Романа Кисляка, суд продолжится 19 мая. При этом Величкин и Кисляк не участвовали в акциях против завода, а наблюдали за ними как правозащитники.

По словам Кисляка, участники сегодняшней встречи отметили, что власти хотят задушить протест против завода и запущенный маховик репрессий не останавливается. На следующей неделе начнут судить еще трех противников завода: Людмилу Карчевскую, Валерия Фоминского и Павла Кинчака. Карчевская и Фоминский на свободе. Кинчака задержали 16 мая и до суда поместили в ИВС Ленинского РОВД.

«Попытки задавить протест не сломили активистов. Они еще больше сплотились и продолжат добиваться главной цели — окончательного закрытия аккумуляторного завода», — заявил Кисляк.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.45, противники завода прошли по улицам Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». Здесь планируют наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

14 апреля на онлайн-пресс-конференции директор ООО «АйПауэр» Дмитрий Бутов сообщил, что аккумуляторный завод планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале.

Общественная кампания против аккумуляторного завода проводится в регионе с января 2018 года. На краудфандинговой платформе MoLaMoLa ведется сбор средств в поддержку активистов движения против аккумуляторного завода.