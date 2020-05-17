Художник Никас Сафронов получил 320 тысяч долларов за порезанный палец

Российский художник Никас Сафронов порезал палец о консервную банку из-под шпрот, после чего тот воспалился. После трех операций и длительного лечения он получил 320 тысяч долларов от страховой компании. Как сообщает портал lenta.ru , об этом Сафронов рассказал в эфире программы «Секрет на миллион», опубликованном на YouTube.

По словам художника, он порезал палец уже после того, как выкинул пустую банку. Сафронов попытался утрамбовывать мусор в ведре, «чтобы вошло побольше», после чего повредил палец, который через некоторое время воспалился.

Художник уточнил, что палец спасли, однако кости не сошлись, из-за чего он больше не гнется. Сафронов отметил, что застраховал руки, глаза и жизнь на общую сумму в миллион долларов. Он ежегодно платит за страховку около 23 тысяч долларов.

Героями многих работ Никаса Сафронова стали политические деятели. Президента Беларуси он рисовал уже дважды. На одном из портретов художник изобразил Лукашенко в образе Франциска Скорины, а в 2018 году представил новую работу — в массивной золотой раме.

8 апреля сообщалось, что Сафронов во время режима самоизоляции покинул московскую квартиру из-за дня рождения, попал в аварию и разбил лицо. Тогда он пожаловался, что у него не сгибается палец на левой руке.