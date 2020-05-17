Лукашенко поздравил короля Норвегии с Днем Конституции и призвал к развитию прагматичных и уважительных отношений

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Александр Лукашенко 17 апреля поздравил короля Норвегии Харальда V и жителей страны с национальным праздником — Днем Конституции.

Король Харальд V во время отдыха на яхте. Фото: royalcourt.no

В послании отмечается, что Беларусь и Норвегия «последовательно расширяют прагматичные и уважительные отношения по всем направлениям».

«После преодоления временных трудностей с пандемией приглашаю к более активным контактам на уровне правительств и бизнеса в целях эффективного использования существующего потенциала в торговой и инвестиционной отраслях. Беларусь заинтересована продолжать реализацию проектов в топливно-энергетическом и логистическом секторах», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский официальный лидер пожелал Харальду V «крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу Норвегии — мира, солидарности и скорейшего возвращения к нормальному образу жизни».

Как сообщалось, с начала текущего года российские компании из «большой пятерки» («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть») отказывались поставлять в Беларусь нефть без премии. В связи со сложившейся ситуацией Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости диверсифицировать источники нефти, чтобы избежать зависимости от одного поставщика. Норвегия стала одной из стран, начавших поставки в Беларусь нефти танкерами. Через порты Клайпеды и Одессы в страну была поставлена также нефть из Азербайджана и Саудовской Аравии.
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Тэги: Беларусь-Норвегия Персона: Александр Лукашенко Харальд V

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