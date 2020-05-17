Знающие люди не советуют пить кофе и чай с молоком

Молоко лучше не сочетать с некоторыми продуктами, чтобы не навредить организму. Об этом предупреждают эксперты, которых цитирует today.ua .

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Так, не стоит употреблять вместе молоко и морепродукты — следует отказаться от сливочного соуса, в котором обычно их готовят, потому что после такого блюда в животе появляется тяжесть, возможно вздутие. Лучше есть морепродукты через два часа после употребления молока, советуют специалисты. Не рекомендуют они запивать молоком яйца или иным способом сочетать их, так как организм может получить белковый удар — таким образом под «запретом» оказывается любимый многими омлет.

По словам специалистов, вредными являются и такие комбинации, как молоко и кофе, молоко и чай. В первом случае происходит нейтрализация полезных веществ, содержащихся в кофе. А при добавления молока в чай снижается действие антиоксидантов, поэтому пользы от таких напитков просто нет.