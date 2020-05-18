Более ста больных COVID-19 получили в Беларуси лечение плазмой

Лечение плазмой в Беларуси получили более 100 пациентов с COVID-19, сообщил 17 мая в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.

По его словам, доноры плазмы должны пройти достаточно углубленный медицинский осмотр, который продолжается до двух часов. Сама процедура донорства длится от 30 до 50 минут, 99% людей переносят ее без побочных эффектов. «То есть, если мы решаем, что донор может быть донором, донорство плазмы — это 600 миллилитров», — сказал он. Отбирается «наиболее сильная плазма», в которой больше антител. «Антитела чаще есть у более молодых, у кого иммунитет есть, и тех, кто переболевали в средней и тяжелой форме, практически — 100%. Тех, у кого в легкой, наверное, чуть реже встречаем наличие антител», — пояснил Карпенко.

Он считает эффективным лечение плазмой для пациентов с COVID-19. «Помогает. И мы воодушевлены, что очень много положительных эффектов — это стимулирует нас и вдохновляет на дальнейшую работу, разговоры, поиск, агитацию этой технологии», — подчеркнул глава РНПЦ.

«На сегодня сформирована база всех тех пациентов из тех, кому была использована плазма. Из них — у кого была значительная положительная динамика, кто уже выздоровел, — это около 50 пациентов. Стараемся использовать плазму для более тяжелых пациентов», — добавил Карпенко.

Он также отметил, что родственники, которые сегодня ищут доноров в интернете, чаще всего делают это по собственной инициативе. В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий не отказали никому, заверил Карпенко. При этом, по его словам, «иногда родственники не видят полной картины и не могут решить, поможет плазма или не поможет».

Директор РНПЦ заявил, что Беларусь — первая страна в СНГ и в ближайших странах, где в конце марта-начале апреля «на уровне национального законодательства определили как возможность заготовки, так и использования плазмы». В Литве и Польше, по его словам, такая технология массово не используется.

«Каждую неделю количество доноров растет практически в полтора раза. В ближайшую неделю мы ожидаем, что у нас только в центре будет около 35-40 донаций. Очень хорошо, что подключились сейчас областные центры трансфузиологии», — добавил Карпенко.

Заготовка плазмы, по его словам, организована в Минске, на базе 6-ой городской клинической больнице, и во всех областях. Используется она при лечении пациентов в примерно 100 городах по всей Беларуси.

«Около 70% переболевают в бессимптомной форме, т. е. люди не замечают, что переболели. Мы ожидаем, что, возможно, антитела к COVID-19 есть у тех людей, кто не подозревал об этом», — отметил Карпенко. На следующей неделе планируется начать исследования двух тысяч регулярных доноров плазмы и крови, готовых к донациям, на наличие у них антител. Сейчас идет согласование этих планов с Минздравом, сообщил директор РНПЦ.