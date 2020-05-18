Нил Ушаков: в ЕС ожидают практического применения соглашения об упрощении визового режима с Беларусью

В Евросоюзе ожидают открытия внешних границ, закрытых в связи с пандемией COVID-19, и практического применения подписанного соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.

Соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии между ЕС и Беларусью были одобрены Европарламентом 13 мая.

«С одной стороны, это большой плюс. Большинство депутатов проголосовали, чтобы (будем называть вещи своими именами) сделать отношения между Европейским союзом и Беларусью лучше. Этот шаг был сделан», — заявил 17 мая в эфире программы «Контуры» на ОНТ депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков.

С другой, «облегчение визового режима год назад воспринялось бы более практично», добавил он, напомнив, что сейчас передвижения невозможны даже внутри ЕС. «Мы очень надеемся, что через какое-то время будет прикладное применение облегчения визового режима между Европой и Беларусью», — подчеркнул евродепутат.

Спрогнозировать время открытия внешних границ ЕС он не смог. «Европарламентариев сейчас волнуют не внешние границы, хотя это тоже важно, но закрыты и внутренние границы Евросоюза, — напомнил Ушаков. — Позиция Европарламента — вне зависимости от политических групп: границы нужно открывать как можно быстрее. Вирус не должен победить единство Европы в самом важном — свободе перемещения, помимо свободы перемещения капитала, и так далее, по списку».

По мнению евродепутата, середина июня — время, когда Восточная и Западная Европа более-менее синхронизируются по открытию внутренних границ окончательно, «если не будет никаких сюрпризов с вирусом».

Подписание соглашений с Беларусью Ушаков назвал «шагом навстречу друг другу» и «продолжением развития отношений в контексте докризисных».

«Мое ощущение, что этот кризис в целом поменяет очень многое — и в отношениях внутри Европы, и в отношениях между Европой и другими странами. В этой ситуации хотелось бы, чтобы тот положительный тренд, который по-разному развивался в последнее время (но сейчас мы вышли на хорошую динамику), чтобы он и после кризиса, когда будет в значительной мере меняться мировая конфигурация, сохранился. Это то, что мы должны делать, это самое важное», — подчеркнул латвийский европарламентарий.