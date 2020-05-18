Россия собирается ужесточить меры на границе с Беларусью

Правительство РФ собирает предложения по ужесточению режима пропуска продукции, поступающей из Беларуси.

По информации РБК , вице-премьер Виктория Абрамченко попросила Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхознадзор представить свое видение «по исключению ситуаций поставок» в РФ санкционки с территорий государств — участниц Евразийского союза. В правительстве ждут предложений до 22 мая.

Как сообщается, поводом для поручения Абрамченко стали поставки в Россию грибов, которые в реальности могут выращиваться в Польше. «Движуха в этом направлении» началась после письма замглавы Совета Федерации Николая Журавлева в правительство, который отреагировал на сообщение крупнейшего производителя свежих овощей и зелени в Северо-Западном регионе компании «Выборжец».

По словам ее руководителя Александра Заклепкина, из Беларуси стали ввозить больше шампиньонов, причем по ценам «ниже себестоимости российского производства» (всего 21 тыс. т грибов).

Он также заметил, что поставки белорусских грибов в Россию «практически равны их внутреннему производству», при этом в саму Беларусь значительный объем шампиньонов поставляет Польша, в отношении которой действует введенное Россией в 2014-м продэмбарго.

Из этого бизнесмен делает предположение, что не исключен вариант реэкспорта польских шампиньонов в Россию.

Россия ввела ограничения на ввоз продовольствия из стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии в августе 2014 года в ответ на санкции, которые эти страны ввели против России из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Под запрет тогда попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей и некоторых других продуктов.