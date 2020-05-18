Надолго ли БАТЭ взобрался на вершину?
По итогам девятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги борисовский БАТЭ единолично возглавил турнирную таблицу.
Полная картина прошедшего тура (поединок «Минск» — «Неман» перенесен на более поздний срок):
- «Торпедо-БелАЗ» — «Городея» — 3:1;
- «Энергетик-БГУ» — «Динамо-Брест» — 2:1;
- «Шахтер» — «Славия» — 2:0;
- БАТЭ — «Слуцк» — 3:0;
- «Белшина» — «Витебск» — 1:1;
- «Динамо-Минск» — «Ислочь» — 1:0;
- «Рух» — «Смолевичи» — 0:0.
Турнирная таблица:
- БАТЭ — 19;
- Торпедо-БелАЗ — 18;
- Энергетик-БГУ — 18;
- Слуцк — 16;
- Шахтер — 15;
- Ислочь — 15;
- Динамо (Бр) — 13;
- Рух — 13;
- Динамо (Мн) — 12;
- Витебск — 12;
- Славия — 11;
- Городея — 11;
- Минск — 10;
- Неман — 8;
- Смолевичи — 4;
- Белшина — 3.
В связи с проведением финала Кубка Беларуси в воскресенье 24 мая, десятый тур начнется в 20-го. В среду на берегах Буга сойдутся в очном противостоянии… финалисты Кубка «Динамо-Брест» и БАТЭ:
21.05.
- «Неман» — «Торпедо-БелАЗ».
22.05.
- «Славия» — «Городея»;
- «Шахтер» — «Белшина».
23.05.
- «Слуцк» — «Рух»;
- «Ислочь» — «Энергетик-БГУ»;
- «Витебск» — «Динамо Минск»;
- «Смолевичи» — «Минск».