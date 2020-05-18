Надолго ли БАТЭ взобрался на вершину?

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По итогам девятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги борисовский БАТЭ единолично возглавил турнирную таблицу.

Полная картина прошедшего тура (поединок «Минск» — «Неман» перенесен на более поздний срок):

  • «Торпедо-БелАЗ» — «Городея» — 3:1;
  • «Энергетик-БГУ» — «Динамо-Брест» — 2:1;
  • «Шахтер» — «Славия» — 2:0;
  • БАТЭ — «Слуцк» — 3:0;
  • «Белшина» — «Витебск» — 1:1;
  • «Динамо-Минск» — «Ислочь» — 1:0;
  • «Рух» — «Смолевичи» — 0:0.

Турнирная таблица:

  1. БАТЭ — 19;
  2. Торпедо-БелАЗ — 18;
  3. Энергетик-БГУ — 18;
  4. Слуцк — 16;
  5. Шахтер — 15;
  6. Ислочь — 15;
  7. Динамо (Бр) — 13;
  8. Рух — 13;
  9. Динамо (Мн) — 12;
  10. Витебск — 12;
  11. Славия — 11;
  12. Городея — 11;
  13. Минск — 10;
  14. Неман — 8;
  15. Смолевичи — 4;
  16. Белшина — 3.

В связи с проведением финала Кубка Беларуси в воскресенье 24 мая, десятый тур начнется в 20-го. В среду на берегах Буга сойдутся в очном противостоянии… финалисты Кубка «Динамо-Брест» и БАТЭ:

21.05.

  • «Неман» — «Торпедо-БелАЗ».

22.05.

  • «Славия» — «Городея»;
  • «Шахтер» — «Белшина».

23.05.

  • «Слуцк» — «Рух»;
  • «Ислочь» — «Энергетик-БГУ»;
  • «Витебск» — «Динамо Минск»;
  • «Смолевичи» — «Минск».
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Тэги: футбол-Беларусь

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