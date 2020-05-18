Надолго ли БАТЭ взобрался на вершину?

По итогам девятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги борисовский БАТЭ единолично возглавил турнирную таблицу.

Полная картина прошедшего тура (поединок «Минск» — «Неман» перенесен на более поздний срок):

«Торпедо-БелАЗ» — «Городея» — 3:1;

«Энергетик-БГУ» — «Динамо-Брест» — 2:1;

«Шахтер» — «Славия» — 2:0;

БАТЭ — «Слуцк» — 3:0;

«Белшина» — «Витебск» — 1:1;

«Динамо-Минск» — «Ислочь» — 1:0;

«Рух» — «Смолевичи» — 0:0.

Турнирная таблица:

БАТЭ — 19; Торпедо-БелАЗ — 18; Энергетик-БГУ — 18; Слуцк — 16; Шахтер — 15; Ислочь — 15; Динамо (Бр) — 13; Рух — 13; Динамо (Мн) — 12; Витебск — 12; Славия — 11; Городея — 11; Минск — 10; Неман — 8; Смолевичи — 4; Белшина — 3.

В связи с проведением финала Кубка Беларуси в воскресенье 24 мая, десятый тур начнется в 20-го. В среду на берегах Буга сойдутся в очном противостоянии… финалисты Кубка «Динамо-Брест» и БАТЭ:

21.05.

«Неман» — «Торпедо-БелАЗ».

22.05.

«Славия» — «Городея»;

«Шахтер» — «Белшина».

23.05.