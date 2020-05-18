COVID-19. Эстония включила Беларусь в «черный список»

В связи с пандемией коронавируса нового типа, вызывающего заболевание COVID-19, Эстония прекращает с сегодняшнего дня авиасообщение со странами, где высок риск заражения COVID-19.

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В «черный список» попали: Беларусь, Бельгия, Великобритания, Дания, Россия, Турция и Швеция.

Как отмечает DELFI , соответствующее распоряжение подписал накануне министр экономики и коммуникаций Эстонии Таави Аас.

Запрет на полеты будет действовать по 7 июня включительно, после чего эстонское правительство вновь оценит необходимость ограничений.

В то же время, в ближайшие дни Эстония может открыть авиасообщение с теми странами, где уровень заражения достаточно маленький (максимум 25 инфицированных COVID-19 на 100 тысяч человек населения за последние две недели) − это Австрия, Германия, Латвия, Литва, Норвегия и Польша. Министерство экономики и коммуникаций будет ежедневно следить за ситуацией в разных странах и, соответственно, принимать решения по возобновлению авиасообщения с ними, добавил Таави Аас.

Полеты по маршруту Минск — Таллинн и обратно осуществляет компания «Белавиа». Согласно расписанию авиакомпании до 21 мая самолеты по этому маршруту летают два раза в неделю (в понедельник и четверг). Планировалось, что с 23 мая они будут осуществляться также по вторникам и субботам.

На 17 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 29.650, 165 человек скончались. Две недели назад — 3 мая — в стране было 16.705 зараженных и 99 умерших от коронавирусной инфекции.