Жуткая авария на трассе М1 в Борисовском районе: погибли шесть человек

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Шесть человек погибли в аварии в Борисовском районе на 461-м километре трассы М1.

По информации МВД, ДТП произошло накануне вечером. Примерно в 20:15 «Рено» выскочил на встречку, где по касательной задел «Джили», после чего произошло лобовое столкновение с фурой «ДАФ».

Все погибшие находились в «Рено», отметили в Следственном комитете.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть шести лиц) УК.
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Тэги: ДТП Город: Борисов

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