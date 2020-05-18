Жуткая авария на трассе М1 в Борисовском районе: погибли шесть человек

Шесть человек погибли в аварии в Борисовском районе на 461-м километре трассы М1.

По информации МВД, ДТП произошло накануне вечером. Примерно в 20:15 «Рено» выскочил на встречку, где по касательной задел «Джили», после чего произошло лобовое столкновение с фурой «ДАФ».

Все погибшие находились в «Рено», отметили в Следственном комитете.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть шести лиц) УК.