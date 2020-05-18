«Машину разорвало на части». Глава СК рассказал подробности ДТП, в котором погибли шесть человек

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич рассказал некоторые подробности жуткого ДТП, в котором погибли шесть человек.

Трагедия произошла на автомагистрали М1 в Борисовском районе. Примерно в 20:15 17 мая «Рено» выскочил на встречную полосу, где по касательной задел автомобиль «Джили», после чего его отбросило под грузовой автопоезд.

«От удара машину разорвало на части. В ней находилось шесть человек, все они погибли», – отметил глава Следственного комитета.