«Президентская кампания началась на фоне ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси»

Президентские выборы в Беларуси начались на фоне эпидемии кронавируса и ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси, говорится в аналитическом еженедельном отчете (с 8 по 17 мая) по результатам наблюдения за выборами президента, который подготовлен в рамках кампании «Правозащитники за свободные выборы».

Наблюдение осуществляют представители Белорусского Хельсинкского комитета и закрытого властями правозащитного центра «Весна».

Согласно выводам наблюдателей, выборы проходят «на фоне сложной геополитической ситуации в регионе, в условиях определенного прогресса в отношениях между Беларусью, ЕС и США». Отмечается, что им «предшествовал процесс переговоров между руководством Беларуси и России о ратификации так называемых дорожных карт об углубленной интеграции, вызвавший кризис в отношениях между двумя государствами, осложненный проблемами с российскими поставками нефти и газа в страну».

«Выборы происходят на фоне пандемии коронавируса, что является серьезным вызовом в связи с угрозой для жизни и здоровья как непосредственных участников избирательного процесса, так и других граждан страны в целом, — говорится в отчете наблюдателей. — Власти страны не придерживаются рекомендаций ВОЗ о принятии мер, направленных на минимизацию распространения пандемии в стране: официально не введен карантин, не запрещено проведение массовых мероприятий, проводятся спортивные мероприятия, были проведены республиканский субботник и военный парад 9 мая».

Также отмечается, что «предложения об изменениях в избирательные процедуры, направленные на минимизацию угрозы заболевания коронавирусом во время выборов, подготовленные экспертами кампании «Правозащитники за свободные выборы» и переданные в Палату представителей, ЦИК и Верховный Суд Республики Беларусь, были проигнорированы».

«За период, предшествовавший назначению выборов, власти страны не продемонстрировали значительного прогресса и изменений системного характера, направленных на улучшение ситуации с правами человека в стране, — заявляют наблюдатели. — Основные гражданские и политические свободы, как и прежде, обременены значительными законодательными ограничениями. Правозащитники фиксируют многочисленные факты нарушений прав человека, за решеткой находятся четыре человека, признанные белорусским правозащитным сообществом политическими заключенными».

Как отмечается в отчете, «власти страны не приняли мер по имплементации рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ, предпринятых по итогам наблюдения за предыдущими президентскими выборами в 2015 году, а также парламентскими выборами прошлого года».

Кроме того, отмечают «Правозащитники за свободные выборы» непосредственно перед назначением выборов произошло ухудшение общей ситуации с правами человека: с 7 по 9 мая милиция задержала более 120 человек, принимавших участие в мирных собраниях в разных городах Беларуси. Из них более 50 были арестованы судами за участие в несанкционированных собраниях, 20 подвергнуты штрафам. Среди арестованных – журналисты и правозащитники.

«Данные события вызвали негативную реакцию со стороны международных правозащитных и журналистских организаций, а также ОБСЕ и ЕС», — напоминают авторы отчета.

Также сообщается, что 55 человек передали в ЦИК документы о регистрации инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в президенты. На данный момент известно об 11 случаях отказов в регистрации инициативных групп.

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