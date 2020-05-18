В Минске после ДТП перевернулась «скорая»

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В столице накануне вечером автомобиль скорой помощи попал в аварию.

В Госавтоинспекции Минска сообщили, что по предварительным данным, служебное авто ехало по проспекту Дзержинского со стороны проспекта Любимова в направлении центра города с включенными проблесковыми маячками.

Авария произошла, когда «скорая» пересекала перекресток на запрещающий сигнал светофора — произошло столкновение с «Мицубиси».

От удара оба авто легли на бок.

33-летний водитель легковушки, сообщили в ГАИ, в момент аварии был нетрезвым (он находится в больнице), как и его 51-летний пассажир.

«Водитель скорой помощи и два пассажира после оказания медицинской помощи были отпущены домой», — сообщили в ГАИ.
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Тэги: ДТП скорая помощь Город: Минск

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