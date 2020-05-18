122 государства призывают к тщательному расследованию источника происхождения и распространения SARS-CoV-2
122 государства выступили накануне открывающейся в понедельник Всемирной ассамблеи здравоохранения необходимо «помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты здоровья».
Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию, первую озвучившую эту идею, в политической атаке на Китай. При этом, в предложении, которое сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни город Ухань.
Американские дипломаты, в свою очередь, настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео ранее неоднократно обвиняли Китай в сокрытии информации о вирусе, что, по их мнению, стало одной из причин пандемии, пишет