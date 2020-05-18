ГАИ проводит спецмероприятия

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Сотрудники Госавтоинспекции проводят на дорогах страны сразу несколько спецмероприятий.

Как сообщается, в столице стартовала акция «Автобус», которая направлена на повышение безопасности перевозки пассажиров.

ГАИ Гомельской области проводит акцию «Контроль — дорожный знак!», задачами которой являются проверка установки и размещения на улично-дорожной сети дорожных знаков, в том числе временных, с целью определения их соответствия требованиям действующих нормативно-правовых актов.

Ранее сообщалось, что на дорогах Могилевской области сотрудники дорожной милиции усилили контроль за соблюдением правил водителями маршруток.
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Тэги: ГАИ

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