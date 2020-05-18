Посольство Украины проводит акцию к годовщине депортации крымскотатарского народа

В Украине сегодня официальный день памяти по случаю 76-летия начала депортации крымскотатарского народа.

В этой связи на здании дипломатической миссии Украины в Киеве размещен крымскотатарский флаг с черной лентой.

Как отметил посол Игорь Кизим, 18 мая 1944 года решением «тоталитарной сталинской власти, органами НКВД была осуществлена преступная депортации крымскотатарского народа».

Из Крыма их доставили в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и России.

«Только в первые годы изгнания умерла почти половина всех депортированных крымских татар. Период запрета возвращаться на Родину – в Крым, продолжался до 1989 года и сопровождался целенаправленной языковой и культурной ассимиляцией», – отметил дипломат.

В этой связи в знак памяти о трагедии на зданиях посольств Украины по всему миру размещены крымскотатарские флаги с черной лентой.

«К величайшему сожалению, трагедия крымскотатарского народа повторилась в 2014 году, когда Российская Федерация захватила и незаконно попыталась аннексировать Крым, который является неотъемлемой частью Украины, – подчеркнул Кизим. – Систематические репрессии, преследования и нарушения прав крымских татар, которые оказывали сопротивление российской вооруженной агрессии, заставили тысячи крымских татар, коренной народ Крыма, покинуть свои дома и уехать в материковую Украину».

Россию призвали «прекратить нарушение фундаментальных принципов международного права, в полной мере выполнить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь».