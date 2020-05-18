В конце мая в Беларусь поступят средства защиты, закупленные на деньги ЕС

Ожидается, что в конце мая в Беларусь начнут поступать средства индивидуальной защиты, закупленные ВОЗ на средства Евросоюза в рамках специальной программы на 30 млн евро для стран Восточного партнерства по поддержке систем здравоохранения.

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«Мы ожидаем, что поставки в страну начнутся в конце этого месяца и помогут спасать жизни людей благодаря пополнению запасов средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки, защитные очки, маски и халаты) и аппаратов искусственной вентиляции легких, — сообщили БелаПАН в представительстве ЕС. — Кроме того, Беларусь получит доступ к региональным фондам в размере 120 млн евро в дополнение к 200 млн евро существующих кредитных линий для обеспечения ликвидности малых и средних предприятий».

Всего для стран Восточного партнерства ЕС выделил 80 млн евро на неотложные нужды системы здравоохранения и более 883 млн евро на поддержку социально-экономического восстановления, главным образом государственного сектора и малых и средних предприятий.

«Что касается программ двустороннего сотрудничества, то сейчас мы обсуждаем с белорусскими властями, как в дальнейшем перенаправить помощь и ускорить ее предоставление в объеме более 60 млн евро для обеспечения ликвидности и покрытия наиболее острых социально-экономических нужд, вызванных пандемией, — сказали в представительстве. — Мы рады тому, что уже видны хорошие результаты наших усилий. Мы предоставляем средства индивидуальной защиты для обеспечения безопасной работы медицинских работников и волонтеров, а также помогаем оборудовать медицинские учреждения в Брестской области, чтобы они могли более эффективно реагировать в чрезвычайных ситуациях».

«Как мы понимаем, Беларусь находится в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения, и мы настоятельно призываем белорусские власти предпринять дальнейшие шаги по выполнению рекомендаций ВОЗ в отношении пандемии», — добавили в представительстве ЕС.