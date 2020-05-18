В Беларуси 922 новых случая COVID-19 зафиксировано за сутки

По официальным данным Минздрава, в Беларуси за сутки количество новых случаев COVID-19 выросло на 922.

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Всего, как сообщается, на 18 мая зарегистрированы 30 572 человека, сдавших положительный тест на коронавирус.

Выздоровели и выписаны 10 130 пациентов. Умер «171 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией» (за сутки +6).

Всего проведено 364 319 тестов.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Брифинги для журналистов министерство не проводило уже три недели.

17 мая в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко заявил, что около 70% белорусов переболевают коронавирусной инфекцией в бессимптомной форме, т.е. люди не замечают, что переболели. «Мы ожидаем, что, возможно, антитела к COVID-19 есть у тех людей, кто не подозревал об этом», — отметил Карпенко.

Директор РНПЦ заявил, что Беларусь — первая страна в СНГ и в ближайших регионах, где в конце марта — начале апреля «на уровне национального законодательства определили как возможность заготовки, так и использования плазмы переболевших коронавирусом для лечения пациентов с COVID-19». В Литве и Польше, по его словам, такая технология массово не используется.

Карпенко сообщил, что лечение плазмой в Беларуси получили уже более 100 пациентов с COVID-19. На следующей неделе планируется начать исследования двух тысяч регулярных доноров плазмы и крови, готовых к донациям, на наличие у них антител. Сейчас идет согласование этих планов с Минздравом, сказал директор РНПЦ.

Он считает эффективным лечение плазмой пациентов с COVID-19. «Помогает. И мы воодушевлены, что очень много положительных эффектов. Это стимулирует нас и вдохновляет на дальнейшую работу, разговоры, поиск, агитацию этой технологии», — подчеркнул глава РНПЦ.

Заготовка плазмы, по его словам, организована в Минске, на базе 6-й городской клинической больницы, и во всех областях. Используется при лечении пациентов примерно в 100 городах по всей Беларуси.

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