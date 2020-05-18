В группу Виктора Бабарико вошли более 10 тысяч человек

В инициативную группу по выдвижению бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико кандидатом в президенты изъявили желание 10,1 тыс. человек.

Как он сообщил на своей странице в «Фейсбуке», прием заявок завершен. Сегодня он вместе со своей командой планирует подать в Центризбирком «уточненные и дополненные списки» членов инициативной группы.

«Это не просто успех, это пусть маленькая, но очень важная победа, — отметил экс-банкир. — И в первую очередь это победа над собой. Я прекрасно понимаю, как сложно было вам сделать этот шаг: преодолеть внутренние страхи и переживания, неверие и сомнения, лень и обусловленную законодательством неопределенность моей позиции по многим важным вопросам. Но вы сделали это, а значит вы — победители! Огромное всем спасибо!»

Стоит отметить, что из всех граждан, которые заявили о намерении баллотироваться в президенты на нынешних выборах, у Бабарико будет самая большая по численности инициативная группа за исключением Александра Лукашенко, в чью инициативную группу включено 11 тыс. человек.

16 мая, отвечая на вопросы интернет-пользователей об избирательной кампании на своей странице в «Инстаграме», Виктор Бабарико заявил о том, что у Центризбиркома нет никаких оснований не регистрировать его инициативную группу. «Я все-таки абсолютно уверен в том, что ни формальных, ни неформальных оснований у ЦИК нет. Я абсолютно уверен в их компетентности и понимании того, что количество участников — это лучше, чем их отсутствие», — сказал он.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

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