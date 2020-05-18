В Бресте пьяный парень расстрелял одногодку из пневматики

Инцидент, в результате которого пострадал 22-летний парень, произошел в Бресте.

Как сообщили в Следственном комитете, ночью 17 мая 22-летний нетрезвый брестчанин на центральном городском пляже «беспричинно произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета» в своего ровесника, который гулял с девушкой.

Потерпевший получил «телесные повреждения».

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст.339 УК (Хулиганство), санкции которой предусматривают наказание до девяти лет колонии.