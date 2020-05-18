Шавров в суде частично признал вину в хулиганских действиях

Политический заключенный, активист не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Филипп Шавров, обвиненный в хулиганстве, на судебном заседании 18 мая в суде Центрального района Минска частично признал свою вину, сообщает в своем телеграм-канале правозащитное объединение «Правовая инициатива», представители которой наблюдают за процессом в зале суда.

Рассмотрение уголовного дела началось 18 мая в суде Центрального района столицы. Процесс введет судья Игорь Костян. Защищает Шаврова адвокат Евгений Маслов, государственное обвинение представляет прокурор Маргарита Курилович.

Шаврова обвиняют в совершении преступлений по ч. 1 и 2 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство). Согласно обвинению, 16—17 января 2020 года молодой человек нанес краской изображение бело-красно-белого флага на гранитную часть памятного знака погибшим сотрудникам МВД, а также покрасил в красный цвет руки памятника Александру Пушкину в Минске. 17—19 января он нанес надпись «1937» на заборе насосной станции в поселке Боровляны.

Шаврова задержали 19 января после того, как он сам явился в милицию и признался, что покрасил руки памятника Пушкину. Обвинение в хулиганстве ему предъявили 18 марта. 7 мая он был освобожден из-под стражи до суда под подписку о невыезде.

В ходе сегодняшнего заседания гособвинитель заявила, что Шавров совершил вменяемые ему действия «из хулиганских побуждений и желания самоутвердиться». По ее словам, он «цинично и неуважительно запятнал эстетическое восприятие и ценность памятников». Сумма ущерба от его действий составила 228,66 рублей.

Шавров признал вину частично. Он заявил, что «граффити нанес без какого-либо злого умысла». По словам обвиняемого, он осознал неправильность своих деяний и написал явку с повинной. Его действия, отметил Шавров, были политической акцией, но не были нацелены на уничтожение памятников. Молодой человек попросил прощения у всех, кому его действия «причинили неудобства».

Судья учел то, что обвиняемый раскаивается в содеянном и уже возместил причиненный ущерб.

В ходе судебного заседания в качестве свидетелей были допрошены двое сотрудников Центрального РУВД, куда Шавров явился, чтобы признаться в содеянном; директор сети магазинов, где обвиняемый приобрел баллончики с краской; несколько работниц водоканала, на объекте которого был разрисован забор, а также ряд горожан, которые обратились в милицию по факту порчи памятника Пушкину.

В суде выяснилось, что в отношении Шаврова была проведена психиатрическая экспертиза. 17 февраля эксперт, проводивший анализ, заключил, что на момент совершения преступления обвиняемый «в полной мере осознавал свои действия, не является психически нездоровым и не нуждается в принудительных мерах безопасности и лечения».

Также на заседании были изучены некоторые письменные материалы, а также предметы, изъятые в квартире Шаврова во время обыска.

Судебное разбирательство продолжится 19 мая.

16 апреля девять правозащитных организаций Беларуси признали Шаврова политическим заключенным и потребовал от властей немедленно прекратить его уголовное преследование.

«В результате проведенного правового анализа данного обвинения и фактических обстоятельств совершенного Шавровым мы приходим к выводам об отсутствии в его действиях состава преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 339 УК, — говорится в заявлении правозащитного сообщества. — Нанесенные им граффити не привели к уничтожению или повреждению объектов, на которые они были нанесены, не привели к потере ими их потребительских качеств. Приведение их в первоначальный вид требовало определенных материальных затрат, которые могли бы быть возложены в дальнейшем на причинителя ущерба в гражданско-правовом порядке».

Характер нанесенных Шавровым рисунков и надписей свидетельствует о том, что он таким образом пытался выразить свое мнение относительно шедших в конце 2019 года процессов «углубленной интеграции» России и Беларуси. Такие формы выражения мнения, считают правозащитники, «подпадают под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеют ничего общего с указанными в процессуальном документе Следственного комитета мотивами».

Обвиняемый, подчеркнули авторы документа, «не посягнул на сакральные или историко-культурные ценности, не уничтожил их, не нанес необратимых повреждений, не использовал нецензурную лексику в надписях либо язык вражды и ненависти по признакам национальной, расовой, религиозной принадлежности или социального происхождения и другим признакам». Действия Шаврова «носили исключительно мирный характер и соответственно подпадают под защиту пакта».

Фото Сергея Сацюка