Путин: опасность COVID-19 сохраняется по всей стране

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Президент РФ Владимир Путин считает, что еще не настало время, чтобы можно было расслабиться из-за ситуации с COVID-19.

Фото из архива пресс-службы президента РФ

«Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране», — заметил Путин сегодня во время видеоконференции с руководством и представителями общественности Дагестана.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на втором месте в мире по числу заболевших COVID-19 (290 678 человек). За все время с начала пандемии умерло 2722 пациента.

Напомним, Минздрав Беларуси обнародовал данные по коронавирусу на 18 мая: всего заболевших — 30 572; умер — 171.

 

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Владимир Путин

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