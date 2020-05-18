Завод «Агат» создает машину для радиационной и биологической разведки

В Беларуси реализовывают проект по созданию машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ «Химера», сообщили в Министерстве обороны.

Фото: Минобороны

Машина будет искать источники гамма-излучения и определять их направление, обнаруживать токсические химикаты, идентифицировать биологически патогенные агенты. Она будет способна в автоматическом и ручном режимах отбирать пробы, зараженные радиационными, химическими и биологическими веществами, а также доставлять их в специализированные лаборатории.

Созданием «Химеры» занимаются сотрудники ОАО «Агат — электромеханический завод» и управления радиационной, химической, биологической защиты и экологии Генштаба.

Презентовать ее опытный образец планируют на выставке вооружения и военной техники Milex-2021.