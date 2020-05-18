Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях вынесена на общественное обсуждение

Проект Кодекса об административных правонарушениях вынесен на общественное обсуждение , сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В новой редакции КоАП введена категоризация правонарушений в зависимости от степени общественной вредности и тяжести последствий (административные проступки, значительные административные правонарушения, грубые административные правонарушения), пересмотрены и дифференцированы административные взыскания.

Так, за административные проступки предусмотрен штраф (для физического лица — не более 10 базовых величин, для индивидуального предпринимателя — не более 25, для юрлица — не более 50).

За совершение значительных административных правонарушений предусмотрено взыскание в виде конфискации, депортации, штрафа в размере, превышающем максимально допустимый за административные проступки.

За грубые административные правонарушения предусмотрено взыскание в виде общественных работ, административного ареста, лишения специального права, права заниматься определенной деятельностью. Их повторное совершение влечет уголовную ответственность.

При этом общественные работы могут налагаться судом только с согласия лица, привлекаемого к административной ответственности. Выполняться они будут в свободное от основной работы, службы или учебы время.

Общественные работы устанавливаются на срок от 8 до 60 часов и выполняются не более 4 часов в день.

От категории административного правонарушения будет зависеть срок, по истечении которого лицо считается не подвергнутым административному взысканию, а также возможность освобождения от административной ответственности с применением такой профилактической меры воздействия, как предупреждение.

Новая редакция кодекса вводит институт профилактических мер воздействия. К ним относятся устное замечание, предупреждение, начисление штрафных баллов, меры воспитательного воздействия (в отношении несовершеннолетних).