Чемпионат Шотландии по футболу завершили досрочно

Для определения мест в таблице была принята система среднего числа очков — «Селтик» признали чемпионом.

Шотландская лига приняла решение не возобновлять сезон, а клубы одобрили такое решение лиги.

Для подведения итогов, поскольку клубы успели провести разное число игр, была принята система среднего числа очков, набранных той или иной командой за игру. Таким образом, «Селтик» стал чемпионом Шотландии в 9-й раз подряд и 51-й раз в истории.

Серебряным призером стал «Рейнджерс», который отстал от лидера на 13 очков, бронза — у «Мазервела». «Хартс» покинул высший дивизион по итогам сезона.

Ранее были досрочно завершены чемпионаты во Франции, Бельгии, Нидерландах и на Кипре.