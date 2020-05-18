ГАИ более недели будет пристально следить за водителями маршрутных транспортных средств

Госавтоинспекция проводит комплекс мероприятий под условным названием «Автобус» для повышения безопасности на дорогах.

С 18 по 27 мая сотрудники ГАИ будут усиленно следить за соблюдением Правил дорожного движения водителями, которые занимаются пассажирскими перевозками, сообщили в столичной ГАИ. Особое внимание уделят техническому состоянию и правомерности переоборудования транспортных средств, перевозящих пассажиров.

За четыре месяца 2020 года по вине водителей транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, случились семь ДТП. В них восемь человек получили травмы различной степени тяжести.