«Агульная дыктоўка» пройдет 6 июня в онлайн-формате

«Агульная дыктоўка» пройдет 6 июня в новом формате. В этом году диктант будет дистанционным.

«Агульная дыктоўка» впервые прошла в 2017 году в Национальной библиотеке. В этом году «дыктоўка» впервые пройдет сугубо в онлайн-формате. Ее участники смогут не только проверить свои знания в белорусском языке, но и внести личный вклад в борьбу с COVID-19.

За каждого написавшего диктант организатор проекта ОАО «Лидское пиво» перечислит 5 рублей на благотворительный счет Минздрава, а также отдельные суммы за всех, кто получит 9 и 10 баллов по итогам диктанта.

Сесть за виртуальную парту все желающие смогут в субботу 6 июня. Прямое включение будет организовано на YouTube. Ссылку на трансляцию участники получат заранее на электронный адрес, указанный при регистрации.