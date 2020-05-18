Срок временного ввоза автомобилей на территорию ЕАЭС продлен до 30 сентября

Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 30 сентября для физических лиц сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 30 сентября освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС. Соответственно, они не попадут под административные меры и уплату таможенных платежей.

Решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской области России на своих автомобилях, «растаможенных в льготном порядке», и не могли вернуться домой.

Принятие решения вызвано невозможностью граждан реализовать свои права и исполнить обязанности в связи с принятыми в ЕАЭС мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.