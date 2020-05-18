Минфин и Нацбанк ведут переговоры о привлечении внешних заимствований на 3 млрд долларов

Об этом сообщил министр финансов Максим Ермолович.

«Если суммарно все оценить, то сегодня в переговорной повестке Министерства финансов и Национального банка находится сумма, равная 3 млрд долларов», — сказал глава Минфина, фрагмент комментария которого показал телеканал ОНТ .

Одни займы будут предназначены строго для нужд здравоохранения, другие — для поддержки экономики: помощи бизнесу, обслуживания внешнего долга и сбалансирования бюджета.

Первый вице-премьер Дмитрий Крутой в конце апреля сообщил, что переговоры о привлечении заимствований ведутся со Всемирным банком, МВФ, Банком развития Китая и Европейским инвестиционным банком. Практически все из них уже получили заявки от Беларуси.

Переговоры с МВФ в рамках квоты Беларуси идут о привлечении примерно 900 млн долларов, со Всемирным банком — 300 млн долларов, с Европейским инвестиционным банком — тоже примерно 300 млн долларов.