Блогеру Тихановскому удвоили срок ареста

Суд Советского района Гомеля 18 мая наказал блогера Сергея Тихановского очередным арестом на 15 суток за «несанкционированное массовое мероприятие».

Тихановского привезли в суд из ИВС, где он отбывает 15-суточный арест. Жена блогера Светлана Тихановская сообщила БелаПАН, что недавно по месту регистрации ее мужа был получен протокол по статье 23.34 КоАП, составленный Боровлянским РОВД (Минский район). Там блогер проводил встречу с подписчиками.

41-летний видеоблогер Тихановский из Гомеля был задержан 6 мая под Могилевом и помещен в гомельский ИВС для отбытия 15-суточного ареста за участие в акции против углубленной интеграции с Россией в декабре 2019 года. Он заявил о намерении баллотироваться в президенты. Документы на регистрацию инициативной группы подала его жена на основании доверенности. Однако Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов на заседании 15 мая отказала в регистрации инициативной группы.

Впоследствии документы на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Светлана Тихановская подала от своего имени.

С 6 по 13 мая в Беларуси было задержано около 120 человек, которые приходили на встречу с Тихановским, выходили на акции солидарности после его задержания или участвовали в других акциях протеста. Такие данные опубликовал закрытый властями правозащитный центр «Весна». Под преследование попали также правозащитники и журналисты, которые наблюдали за акциями и освещали их.