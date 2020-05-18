Лукашенко ввел доплаты за работу в условиях коронавируса

Соответствующий указ предусматривает надбавку за работу в условиях сложной эпидемиологической ситуации работникам организаций соцобслуживания, сообщает пресс-служба президента.

Документ предусматривает надбавки для работников госучреждений соцобслуживания, которые работают вахтовым методом с пациентами с инфекционными заболеваниями и контактами первого уровня, находящимися на самоизоляции. Надбавка дифференцируется с учетом категории работника и степени его контакта с инфицированными. Таким работникам также предоставляются помещения для проживания в организациях и выплачивается компенсация.

Если в организациях выявлены случаи инфекций и контактов с инфицированными и лицами первого уровня, надбавка врачам-специалистам составит 1,5 тыс. рублей, медработникам со средним специальным медицинским образованием — 1,3 тыс. рублей, другим работникам — 900 рублей. В случае если в организациях не будут выявлены случаи инфекции и лица первого уровня, надбавки составят: врачам-специалистам — 500 рублей, медработникам со средним специальным медицинским образованием — 400 рублей, иным работникам — 250 рублей.