Лукашенко ввел доплаты за работу в условиях коронавируса

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Соответствующий указ предусматривает надбавку за работу в условиях сложной эпидемиологической ситуации работникам организаций соцобслуживания, сообщает пресс-служба президента.

Документ предусматривает надбавки для работников госучреждений соцобслуживания, которые работают вахтовым методом с пациентами с инфекционными заболеваниями и контактами первого уровня, находящимися на самоизоляции. Надбавка дифференцируется с учетом категории работника и степени его контакта с инфицированными. Таким работникам также предоставляются помещения для проживания в организациях и выплачивается компенсация.

Если в организациях выявлены случаи инфекций и контактов с инфицированными и лицами первого уровня, надбавка врачам-специалистам составит 1,5 тыс. рублей, медработникам со средним специальным медицинским образованием — 1,3 тыс. рублей, другим работникам — 900 рублей. В случае если в организациях не будут выявлены случаи инфекции и лица первого уровня, надбавки составят: врачам-специалистам — 500 рублей, медработникам со средним специальным медицинским образованием — 400 рублей, иным работникам — 250 рублей.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: доплаты соцработники коронавирус COVID-19

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