Матч «Смолевичи» — «Минск» перенесли из-за коронавируса

Бюро исполнителного комитета АБФФ приняло решение о переносе одного матча 10-го тура чемпионата Беларуси.

Данное решение принято в связи с тем, что у футболиста «Минска» подозрение на наличие вируса COVID-19.

Также перенесены матчи 10-го тура среди дублирующих составов «Торпедо-БелАЗ» — «Неман» и «Смолевичи» — «Минск».

Ранее Белорусская федерация футбола перенесла по той же причине матчи Высшей лиги «Минск» — «Неман» и Первой лиги — «Арсенал» — ГОБЖД.