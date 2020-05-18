Матч «Смолевичи» — «Минск» перенесли из-за коронавируса

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Бюро исполнителного комитета АБФФ приняло решение о переносе одного матча 10-го тура чемпионата Беларуси.

Данное решение принято в связи с тем, что у футболиста «Минска» подозрение на наличие вируса COVID-19.

Также перенесены матчи 10-го тура среди дублирующих составов «Торпедо-БелАЗ» — «Неман» и «Смолевичи» — «Минск». 

Ранее Белорусская федерация футбола перенесла по той же причине матчи Высшей лиги «Минск» — «Неман» и Первой лиги — «Арсенал» — ГОБЖД.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: чемпионат Беларуси по футболу ФК Минск ФК Смолевичи коронавирус COVID-19 Город: Минск

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