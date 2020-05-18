Лукашенко подписал закон об амнистии

По данным МВД, под амнистию может попасть около 5,4 тысячи человек.

В документе определены категории граждан, подлежащих освобождению от наказания: несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II группы, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных и обвиняемых, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Отдельным категориям осужденных, не подлежащих полному освобождению от уголовной ответственности, предусматривается сокращение срока наказания в виде лишения или ограничения свободы на 1 год. Их число составит около 6,4 тысячи человек.

Применение амнистии будет производиться в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу.