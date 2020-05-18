В гомельской школе умерла 58-летняя учительница

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Мария преподавала в младших классах СШ № 61. 

Она была инфицирована коронавирусом и последнее время находилась на ИВЛ, сообщает местное издание «Сильные новости».

Родители, которые забирают детей — учеников младших классов — из продленки, подтвердили смерть учителя.

По словам администрации, директор школы — на больничном.

На 18 мая в Беларуси выявлены 30 572 человека с положительным тестом на COVID-19. Это плюс 922 новых случая за последние сутки. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 171 пациент.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Город: Гомель

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