Во Франции снова начали закрывать школы после отмены карантина

У школьника выявили коронавирус, в связи с чем были закрыты восемь учебных заведений. Теперь правоохранители выясняют круг контактных лиц.

В городе Рубе на севере Франции после выхода из карантина снова закрыли восемь школ, сообщает Daily Mail .

Пока были открыты начальные классы образовательных учреждений, зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди учителей и учеников.

Ранее во Франции открыли школы после двух месяцев карантина — 1,5 млн учеников вернулись на учебу, но с ограничениями. Школы обязали придерживаться правил социальной дистанции и гигиены.