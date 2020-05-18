Во Франции снова начали закрывать школы после отмены карантина

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У школьника выявили коронавирус, в связи с чем были закрыты восемь учебных заведений. Теперь правоохранители выясняют круг контактных лиц.

В городе Рубе на севере Франции после выхода из карантина снова закрыли восемь школ, сообщает Daily Mail.

Пока были открыты начальные классы образовательных учреждений, зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди учителей и учеников.

Ранее во Франции открыли школы после двух месяцев карантина — 1,5 млн учеников вернулись на учебу, но с ограничениями. Школы обязали придерживаться правил социальной дистанции и гигиены.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: карантин коронавирус COVID-19 Город: Рубе

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