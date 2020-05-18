Россия рекордно закупилась белорусским бензином в апреле

Железнодорожные отгрузки белорусского бензина на российский рынок составили по итогам месяца 40,1 тыс. тонн, что стало максимальным уровнем за несколько лет.

Многим российским покупателям оптовых партий белорусского бензина это топливо с поставкой в апреле с учетом стоимости транспортировки на станцию назначения обходилось минимум на 500 российских рублей за тонну дешевле, чем продукт российского производства, предложение которого на бирже в апреле значительно сократилось, сообщает ценовое агентство Argus .

Владельцы некоторых сетей АЗС в апреле стали формировать запасы недорогого белорусского топлива, ожидая в дальнейшем роста спроса на бензин и удорожания топлива на оптовом рынке после ослабления карантинных мер.

Около трети общего объема апрельских поставок бензина из Беларуси было отгружено в южные регионы России.