Россия рекордно закупилась белорусским бензином в апреле

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Железнодорожные отгрузки белорусского бензина на российский рынок составили по итогам месяца 40,1 тыс. тонн, что стало максимальным уровнем за несколько лет.

Многим российским покупателям оптовых партий белорусского бензина это топливо с поставкой в апреле с учетом стоимости транспортировки на станцию назначения обходилось минимум на 500 российских рублей за тонну дешевле, чем продукт российского производства, предложение которого на бирже в апреле значительно сократилось, сообщает ценовое агентство Argus.

Владельцы некоторых сетей АЗС в апреле стали формировать запасы недорогого белорусского топлива, ожидая в дальнейшем роста спроса на бензин и удорожания топлива на оптовом рынке после ослабления карантинных мер.

Около трети общего объема апрельских поставок бензина из Беларуси было отгружено в южные регионы России.
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Тэги: белорусский бензин Беларусь-Россия

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