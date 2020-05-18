Игорь Гиркин заявил о белорусских корнях и посетовал, что ему запрещен въезд в нашу страну

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Руководитель общественного движения «Новороссия» и бывший т.н. министр обороны самопровозглашенной ДНР дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Гиркин заявил, что этот род имеет белорусскую и еврейскую ветви и он представитель первой. Тем не менее, посетовал собеседник, после войны на Донбассе ему запрещено въезжать в Беларусь.

«Даже в Белоруссию не могу выехать с 2014 года, где у меня очень много родственников. Лукашенко крайне отрицательно относится к людям, которые воевали на Донбассе. Хотя он и принял беженцев, но только гражданских», — сказал он.

Игорь Гиркин родился в 1970 году в Москве, где и живет сейчас. С 1996 по 2013 год работал в ФСБ. В 2005 году проходил трехнедельную стажировку в Минске. В апреле 2014 года под его руководством пророссийские силы захватили Славянск Донецкой области. С мая по августа 2014 года называл себя «министром обороны ДНР». Критикует Путина за «непоследовательную политику в отношении Донбасса».

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: ДНР Беларусь-Россия Украина-Россия война на Донбассе Персона: Игорь Гиркин Дмитрий Гордон Город: Москва

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