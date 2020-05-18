Лукашенко подписал указ о Едином реестре имущества

Документ направлен на совершенствование учета и управления государственным имуществом, имуществом юридических лиц с участием государства, а также механизма контроля за его использованием.

Как сообщает пресс-служба президента, в соответствии с документом, на существующей базе Единого реестра государственного имущества, владельцем которого является Госкомимущество, создана государственная информационная система «Единый реестр имущества».

Перечень сведений, содержащихся в едином реестре, расширен. Он дополнен данными об имуществе, находящемся в собственности хозяйственных обществ, о жилых домах, жилых помещениях государственного жилищного фонда, морских и речных судах, договорах аренды (найма) государственного имущества, а также об имуществе Союзного государства в Беларуси.

Правообладатели соответствующего имущества (республиканские и коммунальные юридические лица, хозяйственные общества и республиканские государственно-общественные объединения) наделены правом на внесение информации в единый реестр, а также ее актуализацию. При этом сам процесс максимально автоматизируется.