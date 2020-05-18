В Южной Корее признали незаразными больных с повторным COVID-19

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Медики проверили 790 человек, контактировавших с 285 повторно зараженными лицами, но не обнаружили у них инфекции.

Пациенты, повторно заболевшие COVID-19 — не являются переносчиками болезни, заявили в Центре контроля заболеваний в Южной Кореи, передает CNN.

Отмечается, что корейский центр контроля заболеваний (KCDC) заявил об этом после проведения лабораторного исследования 108 случаев и эпидемиологических исследований за 285 случаями, чтобы определить, следует ли пациентов с коронавирусом отправлять на карантин в течение двух недель после выписки из больницы.

После этого решения должностные лица Министерства здравоохранения страны устранили инструкцию, рекомендующую выздоровевшим пациентам пройти еще две недели карантина после выписки из больниц и других учреждений здравоохранения.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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