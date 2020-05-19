Беларусь ожидают фронтальные разделы

/ Общество
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Во вторник, 19 мая, погоду на территории страны в основном будут определять фронтальные разделы.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода.

Практически во всех регионах ожидаются дожди; возможны грозы.

Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха в трегионах:

  • Брест +15..+17°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Витебск +12..+14°C (вероятность осадков 70-80);
  • Гомель +12..+14°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гродно +12..+14°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Могилев +11..+13°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Минск +11..+13°C (вероятность осадков 80-90%).
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Тэги: погода

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