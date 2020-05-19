Беларусь ожидают фронтальные разделы
Во вторник, 19 мая, погоду на территории страны в основном будут определять фронтальные разделы.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода.
Практически во всех регионах ожидаются дожди; возможны грозы.
Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха в трегионах:
- Брест +15..+17°C (вероятность осадков 80-90%);
- Витебск +12..+14°C (вероятность осадков 70-80);
- Гомель +12..+14°C (вероятность осадков 70-80%);
- Гродно +12..+14°C (вероятность осадков 80-90%);
- Могилев +11..+13°C (вероятность осадков 70-80%);
- Минск +11..+13°C (вероятность осадков 80-90%).