Беларусь ожидают фронтальные разделы

Во вторник, 19 мая, погоду на территории страны в основном будут определять фронтальные разделы.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода.

Практически во всех регионах ожидаются дожди; возможны грозы.

Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха в трегионах: