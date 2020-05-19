Где ГАИ расставила ловушки

В Беларуси продолжается активная борьба с нарушителями установленных скоростных режимов.

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Кроме экипажей ДПС за ситуацией на дорогах будут следить и мобильные датчики контроля скорости.

В частности они будут находиться в следующих местах:

Брест (Варшавское шоссе, 37);

Брест (Пионерская, 50);

Брест (проспект Машерова, 67);

Барановичи (улица Тельмана, 82);

Гродно (улица Поповича);

Лида (проспект Победы);

трасса М6 Минск — Гродно — граница Польши (пригород Гродно);

дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (Гродненский район).

ГАИ Минска в мае установит мобильные датчики в девяти местах .

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

После замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.

До 20 мая ГАИ Могилевской области проводит специальное мероприятие — сотрудники дорожной милиции усилят контроль за «соблюдением правил водителями, которые осуществляют коммерческие перевозки пассажиров».

Кроме этого спецмероприятия проводятся на дорогах Минска и Гомельской области.