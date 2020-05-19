В США заявили об успешных испытаниях вакцины против COVID-19

Известная американская компания Moderna Inc (головной офис находится в Массачусетсе) заявила об успешных испытаниях вакцины против COVID-19.

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Специалисты отметили, что разработка выработала антитела, способные нейтрализовать новый коронавирус в организме пациентов на ранней стадии клинических испытаний.

Предварительные результаты исследования, проведенного Национальными институтами здоровья, показали, что уровни содержания антител были при этом сходны с теми, что присутствовали в образцах крови людей, выздоровевших от COVID-19.

Участникам исследования давались три различные дозы вакцины. Как отмечает Moderna, обнаружена зависимость роста иммунитета организма от объема дозы.

Установлено также, что вакцина mRNA-1273 в целом безопасна и легко переносится организмом, пишет «ГА» .

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что власти страны возьмут на себя вопрос финансирования разработки всех перспективных вакцин против коронавируса нового типа.

О получении позитивных результатов тестов вакцины от COVID-19 заявила и немецкая фармацевтическая компания CureVac.

Общее число инфицированных в мире приближается к 5 миллионам, недуг унес более 320 тысяч жизней.

В Беларуси по данным на 18 мая всего заболевших — 30 572; умер 171 человек.

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