Фотофакт. В Минске авто «Яндекс.Такси» легло на крышу

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся автомобиль «Яндекс.Такси», случилось глубокой ночью.

Фото УГАИ Минска

По информации столичной Госавтоинспекции, 54-летний водитель «Фольксвагена», мужчина 1966 года рождения, на пересечении внутреннего кольца и проспекта Независимости наскочил на бордюр, из-за которого легковушка перевернулась и легла на крышу.

Водитель был доставлен в больницу (на момент аварии в салоне он был один).
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Тэги: ГАИ такси Яндекс.Такси ДТП Город: Минск

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