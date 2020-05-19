Фотофакт. В Минске авто «Яндекс.Такси» легло на крышу

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся автомобиль «Яндекс.Такси», случилось глубокой ночью.

Фото УГАИ Минска

По информации столичной Госавтоинспекции, 54-летний водитель «Фольксвагена», мужчина 1966 года рождения, на пересечении внутреннего кольца и проспекта Независимости наскочил на бордюр, из-за которого легковушка перевернулась и легла на крышу.

Водитель был доставлен в больницу (на момент аварии в салоне он был один).