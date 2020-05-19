Коронакризис накрыл все регионы Беларуси, исключение — Минск

Валовой региональный продукт (ВРП) в январе-апреле 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019-го снизился во всех областях страны, вырос — только в Минске.

Согласно данным Белстата, месяцем ранее снижение ВРП было отмечено только в трех областях страны (Витебской, Гомельской, Минской), рост — в Минске, Брестской, Гродненской и Могилевской областях.

По итогам января-апреля в Витебской области ВРП снизился на 2,4% и составил 2 млрд 989,5 млн рублей (доля в ВВП — 7,3%). В Гомельской области — на 3,2%, где составил 3 млрд 999,9 млн рублей (9,7%). В Минской области ВРП снизился на 3,3% и составил 6 млрд 266,3 млн рублей (15,2%).

В Гродненской области в январе—апреле текущего года ВРП снизился на 0,9% до 3 млрд 146,6 млн рублей (7,7% к ВВП), в Брестской — на 1% до 3 млрд 674,2 млн рублей (8,9%), Могилевской — на 0,7% до 2 млрд 673 млн рублей (6,5%).

В Минске ВРП увеличился на 0,7% до 11 млрд 421,3 млн рублей (27,8% к ВВП).

Нераспределенная часть составила 16,9% ВВП.

Как сообщалось, в целом ВВП за январь-апрель 2020 года снизился на 1,3% и составил 41 млрд 91,5 млн рублей.

По итогам 2017 и 2018 годов ВРП увеличился во всех регионах. В 2019-м увеличился в Минской, Могилевской и Брестской областях, а также в Минске. В Гомельской и Витебской областях ВРП не изменился, в Гродненской — снизился.