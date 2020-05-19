Евросоюз требует немедленно освободить задержанных в Беларуси журналистов

В Европейском союзе потребовали «незамедлительно освободить» пять журналистов, на минувшей неделе задержанных и приговоренных в Беларуси к административному аресту.

Речь идет об Александре Буракове-старшем, его племяннике — Александре Буракове-младшем, Михаиле Аршинском, Дмитрии Лупаче и Алесе Асипцове.

Как сказано в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, поступившем в DW , все они, по сообщениям СМИ, освещали общественные акции в поддержку известного блогера Сергея Тихановского, ранее объявившего о намерении баллотироваться на выборах президента Беларуси.

Также в документе отмечено, что «свободные, разноплановые и независимые СМИ — это одна из основ демократического общества».

«В связи с тем, что Беларусь подходит к кампании по выборам президента, обеспечение свободы средств массовой информации имеет особое значение», — уверены во внешнеполитической службы ЕС.

В этой связи ЕС настаивает на немедленном освобождении репортеров и требует гарантировать им право выполнять свою работу «без страха» и угрозы вмешательства.